Timmermans ‘heel verbaasd’ over discussie grondwet in formatie

Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) is “heel verbaasd” dat in de formatie gediscussieerd wordt over de grondwet en hoe de onderhandelende partijen zich daaraan willen houden. “Zo’n discussie is er nog nooit geweest.” Hij vreest dat PVV-leider Geert Wilders de grenzen van de democratische rechtsstaat overschrijdt door de grondwet ter discussie te stellen.

Verkenner Ronald Plasterk heeft geadviseerd om voorafgaand de informatieonderhandelingen eerst te praten over hoe de partijen denken over de rechtsstaat. NSC-leider Pieter Omtzigt had daarom gevraagd, omdat hij er niet gerust op was dat grondrechten beschermd bleven met de PVV aan de macht.

Timmermans sluit zich aan bij die zorgen, temeer omdat Wilders zich vaak anti-rechtsstatelijk uitsprak. “Het begint altijd met woorden”, verwijst Timmermans naar andere Europese landen waar radicaal-rechtse partijen de democratische rechtsstaat hebben aangetast.

Wilders heeft dat in het verleden volgens Timmermans ook gedaan, door journalisten “tuig van de richel” te noemen, onafhankelijke rechters politiek gekleurde oordelen te verwijten en moslims te ontmenselijken met een voorgestelde “kopvoddentaks”. Timmermans vindt dat Wilders moet reflecteren op die uitspraken en excuses moet maken, iets wat de PVV-leider tot dusver weigert.