Wilders vraagt om vertrouwen, groot deel Tweede Kamer sceptisch

Een flink deel van de Tweede Kamer heeft er geen tot weinig vertrouwen in dat PVV-leider Geert Wilders een premier zou kunnen zijn voor alle Nederlanders. Ze vinden op zijn minst dat hij zijn omstreden uitspraken en standpunten over de islam en de rechtstaat terugneemt en excuses maakt aan mensen die daardoor bang of gekwetst zijn. Maar Wilders weigert dat permanent, bleek tijdens het debat over de verkenning. En dat leidt tot zorgen en ongerustheid bij Volt, GroenLinks-PvdA, D66, CU, CDA, PvdD en DENK.

Ook na lang aandringen bleef Wilders erbij dat hij dit zei als oppositieleider en dus een andere rol had. Van terugkijken en afstand nemen, wil hij niets weten. “Dat ga ik niet doen. Ik moet helemaal niks.” Hij wees erop dat het om de toekomst gaat en dat hij in een andere rol als premier een andere verantwoordelijkheid heeft. Hij beloofde meermaals dat standpunten en plannen die niet stroken met de grondwet zullen worden aangepast.

Wilders vroeg nadrukkelijk om vertrouwen. CU-Kamerlid Pieter Grinwis, die zijn zieke fractieleider Mirjam Bikker verving, wees erop dat Wilders eerder de rechtstaat failliet had verklaard en dat het nu niet zomaar “met een inlegvelletje” kan worden opgelost. “U zult het zien. Heb er vertrouwen in”, zei Wilders. Grinwis benadrukte dat “vertrouwen goed is, maar controle beter”.