CBS: forse daling resultaten grootste zorgsectoren

De vier grootste zorgsectoren hadden vorig jaar een gezamenlijk resultaat dat 39 procent lager lag dan in 2021, becijfert statistiekbureau CBS. Dat wijt de ontwikkeling aan het wegvallen van coronasteun en aan stijgende uitgaven aan uitzendkrachten en overig ingehuurd personeel.

Vacatures waren immers lastig te vervullen en er waren ook nog eens een hoop medewerkers ziek. Vorig jaar stegen de totale personeelskosten van de vier grootste zorgsectoren met 4 procent ten opzichte van 2021, tot 50 miljard euro.

Het gaat bij deze cijfers om ziekenhuizen, aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, aanbieders van gehandicaptenzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. In 2022 was 27 procent van de instellingen in deze vier grootste zorgsectoren zelfs verliesgevend. In 2021 was dit nog 15 procent. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg steeg het aandeel verliesgevende instellingen.

Het resultaat van de universitair medische centra (UMC’s) steeg daarentegen.