Meerdere vrouwen van fiets getrokken en mishandeld in Amsterdam

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn op verschillende plekken in Amsterdam vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. Dat meldt de politie donderdag. Er is diezelfde nacht nog een verdachte aangehouden. Hij zit vast.

De eerste melding van een mishandeling kwam binnen om 02.15 uur op de Spuistraat. Daarna volgden meldingen van een incident op de Elandsgracht om 02.50 uur en een om 03.20 uur op het Centraal Station. In de Spuistraat heeft een taxichauffeur gezien dat vrouwen van hun fiets werden getrokken of geduwd. Hij heeft daarop 112 gebeld. Toen agenten in de Spuistraat kwamen, troffen ze geen slachtoffers aan in de omgeving.

De recherche onderzoekt de zaak en vraagt getuigen die iets hebben gezien of vrouwen die mogelijk zelf slachtoffer zijn zich te melden.