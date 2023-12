Overheid en sector pakken samen overlastgevers in vliegtuig aan

Om de steeds vaker voorkomende overlast aan boord van vliegtuigen aan te pakken, ondertekenden betrokken partijen als Schiphol, Transavia en het Openbaar Ministerie donderdag een verklaring. Hiermee spreken ze onder meer af personeel beter te trainen om met zich misdragende passagiers om te gaan. Ook wordt gekeken of de zogenoemde zwarte lijsten met overlastgevers van Nederlandse vliegmaatschappijen onderling gedeeld kunnen worden.

Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport blijkt dat het aantal incidenten met herrieschoppers aan boord sinds dit voorjaar flink is toegenomen. Vaak is er alcohol in het spel, blijkt uit incidenten die eerder naar buiten kwamen.

Demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur) noemt het “onacceptabel” dat “een van de veiligste vormen van transport” te maken krijgt met mensen die zich misdragen en daarmee passagiers en personeel in gevaar brengen. “Helaas komt het steeds vaker voor. Het is belangrijk dat we met alle betrokken partijen ons gezamenlijk inzetten om dit soort incidenten verder terug te dringen”, laat de bewindsman weten.

De verklaring is ook ondertekend door KLM, TUI, Corendon Dutch Airlines en de Koninklijke Marechaussee.