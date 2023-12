Politiebonden pleiten opnieuw voor landelijk vuurwerkverbod

De politiebonden pleiten opnieuw voor een landelijk vuurwerkverbod. De gevaarlijke werkomstandigheden voor hulpverleners vragen hierom, maar ook maken de verschillende lokale vuurwerkregels handhaving moeilijk, zeggen de vier politiebonden ACP, ANPV, Equipe en NPB in een gezamenlijke verklaring.

“Politiemensen en hun collega’s van ambulance en brandweer komen door de onverantwoorde omgang met vuurwerk in gevaarlijke en schadelijke situaties terecht. Bovendien kan de politie het huidige versnipperde vuurwerkbeleid in de praktijk niet handhaven. Zeker niet met de huidige capaciteitsproblemen binnen de politie.”

Volgens de bonden was er ook vorig jaar tijdens de jaarwisseling weer veel geweld tegen hulpverleners. Politiemensen werden bekogeld met zwaar vuurwerk, “soms met brandwonden en gehoorschade als gevolg”. Agenten hebben het gevoel te moeten werken in een oorlogsgebied, staat in het bericht.

Ook zijn de lokale vuurwerkregels niet werkbaar voor de politie. Meerdere gemeenten hebben een lokaal afsteekverbod of vuurwerkvrije zones, terwijl dat in andere plaatsen niet geldt. “Het ‘uitleggen’ en vervolgens handhaven wordt door het ontbreken van een uniform beleid sterk bemoeilijkt”, aldus de bonden. Ze verwachten dat met een landelijk verbod er weliswaar nog wel vuurwerk en vuurwerkgerelateerd geweld zal zijn, maar op veel kleinere schaal.

De jaarwisseling vraagt veel van de politie en ook de capaciteitsproblemen spelen mee. “De meest recente jaarwisseling resulteerde in 14.806 incidenten en 771 aanhoudingen”, aldus de bonden. Ze wijzen verder op de 52 ernstig gewonde vuurwerkslachtoffers aan het begin van 2023, waarvan bijna de helft jonger dan 18 jaar. “In totaal hadden we 10 miljoen euro aan vuurwerkschade te dragen. Dit zijn cijfers die de politie en de politiebonden na aan het hart gaan.”

De overheid moet haar verantwoordelijkheid nemen, stellen de bonden. “Als werkgever moet zij ervoor zorgen dat politiemensen en hulpverleners onder zo veilig mogelijke omstandigheden hun werk kunnen doen.” Ook willen de bonden een Europees verbod op (de productie van) zwaar vuurwerk. “Veel zwaar vuurwerk – beter gezegd explosieven – wordt uit andere Europese landen ge├»mporteerd.”