Alleen tbs voor vrouw die in Den Haag kind uit raam gooide

De rechtbank in Den Haag heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 33-jarige vrouw uit Oekraïne die haar zestien dagen oude zoontje uit het raam van de tweehoog naar beneden gooide. Het drama voltrok zich op 24 februari bij een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Parallelweg in Den Haag. De baby overleed twee weken later aan zwaar hersenletsel.

De vrouw heeft verklaard dat een stem in haar hoofd haar opdroeg haar baby te doden. Volgens gedragsdeskundigen is de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar. De vrouw lijdt aan een depressie met psychotische kenmerken.

De rechtbank acht de vrouw schuldig aan doodslag op haar kind, maar legt haar geen celstraf op. De doodslag kan niet aan de vrouw worden toegerekend, omdat ze in de visie van de rechtbank luisterde naar de stem die haar opdracht gaf de baby te doden. De rechtbank acht haar niet strafbaar en ontslaat haar van alle rechtsvervolging. Wel wordt haar tbs opgelegd, omdat de kans op herhaling groot is en de vrouw een langdurige behandeling nodig heeft.

De uitspraak van de rechtbank is gelijk aan de strafeis van het Openbaar Ministerie.