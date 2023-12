Dode gevonden die vermoedelijk drie jaar in woning Amsterdam lag

De politie heeft woensdag in een woning in Amsterdam-Zuidoost het lichaam gevonden van iemand die vermoedelijk drie jaar geleden is overleden. De dode werd gevonden na een melding van een buurtbewoner bij de wijkagent, meldt de politie vrijdag.

Waarschijnlijk is de persoon overleden door een natuurlijke dood. De politie heeft in de woning “spullen aangetroffen die erop wijzen dat de bewoner enkele jaren geleden is te komen overlijden”. Inbraaksporen zijn in de woning niet gevonden.

Meer informatie over de dode deelt de politie niet uit respect voor de nabestaanden.