Huren vrije sector mogen in januari maximaal 5,5 procent omhoog

De prijzen van huurwoningen in de vrije sector mogen maximaal 5,5 procent omhoog in januari, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is hoger dan de 4,9 procent die werd verwacht in september.

Hoeveel de huren maximaal omhoog mogen, hangt af van de inflatie of de ontwikkeling van de cao-prijzen. Hierbij wordt steevast gekeken naar het laagste getal. Deze keer is dat de inflatie, die 4,5 procent bedraagt. Daar mogen verhuurders een procentpunt bij optellen. De huurstijging geldt voor zelfstandige woningen, studio’s en appartementen in de vrije sector.