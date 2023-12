Nederland en EU veroordelen kolonisten Westelijke Jordaanoever

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft samen met twaalf andere landen en de Europese Unie opgeroepen tot een einde aan de aanvallen van Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse bevolking wordt door de aanvallen geterroriseerd en bovendien zijn ze in strijd met internationaal recht, aldus de verklaring die werd verspreid door Frankrijk.

“De toename in het geweld door extremistische kolonisten tegen Palestijnen is onaanvaardbaar. Israël moet Palestijnse burgers op de Westelijke Jordaanoever als bezettende macht beschermen”, staat in het statement. De landen zeggen blij te zijn dat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu afgelopen zaterdag beloofde om maatregelen te treffen, maar vinden dat er ook echt iets moet gebeuren. “Woorden doen ertoe, maar moeten nu omgezet worden in daden.”

De verklaring is naast Nederland, Frankrijk en de EU ook ondertekend door onder meer België, het Verenigd Koninkrijk en Canada. De VS, de machtigste bondgenoot van Israël, worden niet vermeld.

“Het uitbreiden van nederzettingen en toenemend kolonistengeweld is onacceptabel en moet stoppen”, schreef minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) vorige week na kritische vragen hierover van GroenLinks-PvdA. Zij vindt het de plicht van Israël om “zoveel mogelijk” te voorkomen dat kolonisten en overheidspersoneel geweld gebruiken en om hier handhavend tegen op te treden. Deze boodschap heeft ze zelf vorige maand overgebracht aan haar functiegenoot van Israël. Door de verklaring te ondertekenen zet de minister deze lijn door, zegt haar woordvoerder.