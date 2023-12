Weer twee minderjarige verkopers illegaal vuurwerk opgepakt

De politie heeft donderdag twee 16-jarige jongens uit Amsterdam opgepakt op verdenking van het bezit van en het verkopen van illegaal vuurwerk. Woensdag werd al een andere 16-jarige Amsterdammer gearresteerd. De politie sluit niet uit dat de jongens oud vuurwerk verkochten “met alle gevaren van dien”.

Op 23 november liep een jongen van 14 jaar ernstig en blijvend letsel aan zijn linkerhand op, doordat een cobra6 in zijn hand ontplofte. Dat gebeurde in het Amsterdamse Rembrandtpark. Het illegale vuurwerk was van een vriend, die drie dagen eerder drie cobra’s had gekocht in de omgeving van het Mercatorplein.

De politie startte een onderzoek dat naar de drie minderjarige verkopers heeft geleid. Bij huiszoekingen vond de politie zeven cobra’s. Twee van de drie opgepakte verdachten zijn weer naar huis gestuurd in afwachting van hun rechtszaak. De derde verdachte zit nog vast.