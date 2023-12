Aantal explosies bijna verdrievoudigd, Rotterdam koploper

Het aantal incidenten met explosieven is dit jaar bijna drie keer zo hoog als een jaar geleden. De meeste explosies werden geregistreerd door de politie-eenheid Rotterdam, gevolgd door Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland, laat een politiewoordvoerder weten. Onder de Rotterdamse eenheid valt ook de recente reeks explosies in Vlaardingen.

Tot 1 december waren er bij de politie 622 explosies bekend, tegen 228 in heel 2022, bevestigt de woordvoerder cijfers waarover de NOS als eerste berichtte. Het gaat om aanslagen op onder meer woningen en bedrijven en pogingen daartoe.

De woordvoerder spreekt van een trend, waarbij mensen die ruzie hebben explosieven inzetten. Achterliggende oorzaak is vaak een conflict in het criminele circuit, zegt hij. Dat kan van alles zijn, van drugscriminaliteit tot illegale kledinghandel, afpersing en intimidatie. “En we zien ook copycatgedrag, bijvoorbeeld bij conflicten in de relationele sfeer.”

De politiewoordvoerder benadrukt dat de teller van explosies nog altijd oploopt. Ook afgelopen nacht was het op een aantal plekken raak. Zo raakte in de Rotterdamse wijk Delfshaven een portiek van een wooncomplex beschadigd door een explosie. Ook in Dordrecht en Almere waren ontploffingen. In Den Haag ontstond schade aan de gevel van een restaurant, vermoedelijk door vuurwerk.

Het Landelijk Forensisch Co├Ârdinatie Team (LFCT) van de politie houdt het aantal incidenten met explosieven bij. In juli maakte het team al bekend dat het aantal explosies flink was gestegen, vooral in Rotterdam. Ook werd toen duidelijk dat steeds vaker zelfgemaakte en zwaardere explosieven worden gebruikt, zoals met flitspoeder.