Rente op creditcards stijgt na 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de maximale rente die aanbieders van consumptief krediet mogen rekenen. Aanbieders van creditcards mogen vanaf deze datum maximaal 15% rente gaan berekenen over de creditcardschuld.

Deze rentestijging komt door een renteverhoging van de Europese Centrale Bank (ECB). De (ECB) wil de wettelijke rente verhogen van 6% naar 7% om de inflatiestijging tegen te gaan. De verhoging van de rente op consumptieve leningen is een gevolg van deze aangekondigde rentestijging.

Als je een creditcard gebruikt om iets te kopen, dan heb je meestal 20-30 dagen de tijd om het geld terug te betalen aan de bank of de creditcardmaatschappij. Betaal je binnen deze periode, dan berekent de creditcardmaatschappij geen rente. Betaal je te laat? Dan moet je flink wat rente betalen. En juist deze rente kan nog verder stijgen.

Creditcard vergelijken

Dit heeft ook gevolgen als je een creditcard hebt of van plan bent om er een aan te schaffen. Met een creditcard beschik je elke maand over een bepaald krediet. Je betaalt rente en aflossing over het bedrag wat open staat. Dit is meestal een variabele rente. Niet alle banken of creditcardmaatschappijen berekenen hetzelfde rentepercentage. Wil je de meest gunstige rente? Dan kun je de rente en voorwaarden van een creditcard vergelijken met andere creditcards.

De vier grote Nederlandse banken rekenen momenteel tussen de 12,5% en 14% rente voor creditcardschulden. Per 1 januari 2024 kan deze rente stijgen, omdat banken dan maximaal 15% rente mogen berekenen over de creditcardschulden. Hoe lager de rente op de creditcardschuld is, hoe gunstiger het is voor de eigenaar van de creditcard.

Er zijn veel verschillende creditcards op de markt. De rentetarieven verschillen per aanbieder. Niet alle aanbieders zullen de rentestijging in dezelfde mate doorberekenen. Dat is gunstig als je een creditcard wilt aanschaffen, omdat je niet bij elke creditcard evenveel debetrente betaalt.