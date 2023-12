Instroom asielzoekers van vorig jaar vrijwel geëvenaard

Sinds het begin van het jaar hebben ongeveer 48.400 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is vrijwel gelijk aan de instroom in heel 2022. Als het aantal aanvragen in het huidige tempo blijft stijgen, kan de grens van 50.000 mensen in de laatste weken van het jaar nog worden gepasseerd.

Volgens de wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben vorige week ongeveer 1200 mensen asiel aangevraagd. In dezelfde week vorig jaar registreerde Nederland zo’n zevenhonderd asielzoekers. Voor de elfde week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week vorig jaar. Bij de asielinstroom gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Dit zijn mensen die naar Nederland mogen komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen.

De overheid schat dat er volgend jaar tussen de 49.000 en 76.000 asielzoekers naar Nederland komen.