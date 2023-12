Rotterdam neemt nu geen verscherpt standpunt Schiphol in

De gemeente Rotterdam, die ook aandeelhouder van Schiphol is, neemt momenteel niet in navolging van de gemeente Amsterdam een verscherpt standpunt in over de luchthaven. Amsterdam meldde vorige week dat het de visie op Schiphol aanscherpt en zich voortaan zal inzetten voor krimp van de luchthaven. Amsterdam heeft iets meer dan 20 procent van de aandelen in Schiphol, Rotterdam 2,2 procent.

Rotterdam is niet benaderd door Amsterdam om zich ook in te zetten voor krimp van Schiphol en neemt daarom ook nu nog geen standpunt in. “We wachten het voorstel in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering af”, laat een woordvoerder van Rotterdamse wethouder Maarten Stuijvenberg (Deelnemingen) desgevraagd weten.

De Amsterdamse wethouder Hester van Buren (Lucht- en Zeehaven) zei maandagochtend in Het Parool dat Amsterdam zich harder zal opstellen als aandeelhouder. “Ik zal niet meer zeggen: dat is niet aan ons”, zegt Van Buren in de krant. “Of: we hebben maar 20 procent. We zijn nu voor krimp, nachtsluiting en geen privéjets. Als daar geen gehoor aan wordt gegeven, zullen we dat als gemeente en als aandeelhouder duidelijk laten weten.”

De Nederlandse staat is met 70 procent meerderheidsaandeelhouder. “Ook met 20 procent kunnen we flink herrie maken over geluidshinder. Ik ben ervan overtuigd dat lawaai maken helpt – in Den Haag, maar ook in Brussel.”

Het stadsbestuur wil de komende tijd in gesprek met de gemeenteraad, Schiphol en andere betrokkenen. In die gesprekken zal het gaan over het schrappen van nachtvluchten, een verbod op privéjets, minder geluidsoverlast, schonere vliegtuigen, minder emissies en arbeidsomstandigheden. Naar verwachting neemt de gemeente voor komende zomer een definitief standpunt in over Schiphol.

Schiphol laat weten de geluidsoverlast en de uitstoot terug te willen dringen. “Door onder meer een verbod op nachtvluchten, geen privévluchten meer en door het weren van de meeste lawaaiige toestellen”, meldt een woordvoerster. Voor het verminderen van de geluidsoverlast en de uitstoot moeten volgens de luchthaven harde grenzen komen.

Natuur & Milieu, Greenpeace Nederland, Milieudefensie en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland lieten eerder weten blij te zijn met de stap van Amsterdam. “Economische belangen krijgen niet langer blindelings voorrang boven het belang van gezond leven en werken, klimaat en natuur”, aldus de milieuorganisaties.