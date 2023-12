Vorig schooljaar tienduizenden onderwijsvacatures

In het schoolseizoen 2022/2023 waren er volgens statistiekbureau CBS ruim 41.000 onderwijsvacatures, volledige banen en deeltijdbetrekkingen samen. Omgerekend naar alleen fulltimebanen zou het om 29.000 vacatures gaan. Van alle mensen die in het onderwijs werken, had 42 procent een fulltimefunctie.

De meeste vacatures ontstonden in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs, samen bijna 80 procent van alle onderwijsvacatures. Door alle soorten onderwijs werden vooral voltijders gevraagd. Het middelbaar onderwijs zocht met name leraren voor de verplichte vakken, zoals Nederlands en Engels.

Behalve leerkrachten werden er onderwijsassistenten, andere ondersteuners en directieleden gezocht.