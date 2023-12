Actrice Linda van Dyck zondag op 75-jarige leeftijd overleden

Actrice Linda van Dyck is zondag op 75-jarige leeftijd in haar woonplaats Amsterdam overleden. Dat heeft haar familie dinsdag aan het ANP laten weten.

Van Dyck speelde in haar leven in tientallen succesvolle theaterstukken, films en series. Zij was onder meer bekend dankzij rollen in Twee vorstinnen en een vorst (1981), Ciske de Rat (1983) en Daens (1992). Op haar 11e speelde ze haar eerste televisierol in De Vader van Strindberg met haar stiefvader, acteur Ko van Dijk.

Halverwege de jaren zestig begon zij als zangeres in de mede door haar opgerichte popgroep Boo and the Booboo’s. Van Dyck werkte in die jaren mee aan talloze tv-programma’s voor jongeren, zoals Moefgaga. Maar in 1969 vertrok zij naar Zweden, waar de actrice samenleefde met de regisseur Lasse Hallström. Zij leerde de Zweedse taal en maakte met Ardy Strüwer vele televisieshows, waarvan er een genomineerd werd voor de Gouden Roos van Montreux.

Vanaf 1973 richtte Van Dyck zich op een theater- en filmcarrière in Nederland. Zij speelde in talrijke succesvolle televisieseries, films en toneelstukken. Een van haar grootste successen was de rol van Tante Jans in Ciske de Rat. Daarnaast speelde zij in films als Het Gangstermeisje (1966), Twee vorstinnen en een vorst (1981), De grens (1984), In de schaduw van de overwinning (1986), Suzy Q (1999), Floris (2004) en Het schnitzelparadijs (2005)

Ook was zij te zien in series als De Lemmings en Zwarte Tulp. Maar haar grootste liefde was het theater waar zij excelleerde in stukken als Nacht, Moeder en Who’s Afraid of Virginia Woolf. Voor die laatste rol kreeg zij een nominatie voor een Theo d’Or.

In 1989 trouwde zij met Jaap Nolst Trenité, van wie zij in 2016 scheidde. Zij kregen samen een zoon, Jamie Nolst Trenité. Hij is bekend als verslaggever van RTL Boulevard. In 2010 werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Begin 2021 werd de actrice getroffen door een herseninfarct.