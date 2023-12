Advies Gezondheidsraad: bied vaccinatie tegen apenpokkenvirus aan

Nederland zou een structureel vaccinatieprogramma tegen het apenpokkenvirus moeten krijgen. Dat adviseert de Gezondheidsraad. Het programma zou vooral gericht moeten zijn op groepen die het grootste risico op besmetting lopen, zoals mannen die seks hebben met mannen. Na vijf jaar zouden de inentingen geëvalueerd moeten worden.

Het apenpokkenvirus dook in mei vorig jaar in Nederland op. Wereldwijd is het virus bij meer dan 70.000 mensen vastgesteld. Onder hen zijn bijna 1300 mensen in Nederland. Mensen die het virus oplopen, krijgen 5 tot 21 dagen na de besmetting de eerste klachten. Ze kunnen dan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf. Zestien mensen in Nederland belandden in een ziekenhuis, niemand overleed. Apenpokken is geen geslachtsziekte, maar verspreidt zich vooral via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

De Gezondheidsraad houdt er rekening mee dat er het virus over een tijdje opnieuw in Nederland uitbreekt. Dan is het virus misschien beter bestand tegen afweer en kunnen mensen er ernstigere klachten van krijgen.

Na de uitbraak was al gevaccineerd tegen het apenpokkenvirus. Ongeveer 18.000 mensen werden toen ingeënt.

Een vaccinatiecampagne voor de hele bevolking vindt de Gezondheidsraad niet nodig.