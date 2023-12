Donderdag in hele land code geel om zware windstoten

Voor donderdagmiddag en -avond heeft het KNMI code geel afgegeven voor het hele land. Het gaat dan vanuit het noordwesten hard waaien met mogelijk zware windstoten tot 75 kilometer per uur. Het weerinstituut geeft de waarschuwing af omdat er schade en gevaar kan ontstaan door afbrekende boomtakken, rondvliegende dakpannen of andere losse voorwerpen. Ook kan het (vlieg)verkeer hinder ondervinden van de wind.

Langs de noordkust kunnen zelfs windstoten van 100 kilometer per uur voorkomen en de wind gaat zo nu en dan met mogelijk 90 kilometer per uur over het IJsselmeer. De zware windstoten zullen het langst aanhouden in de kustgebieden.