GroenLinks-PvdA wil af van hogere energiebelasting op gas

GroenLinks-PvdA wil de verhoging van de energiebelasting op gas voor huishoudens en kleine bedrijven terugdraaien. De linkse partijen stellen dat dinsdag voor in het debat in de Tweede Kamer over de najaarsnota.

Voor de financiering van deze maatregel, die naar schatting zo’n 600 miljoen euro kost, denken de linkse partijen onder meer aan een verhoging van de bankenbelasting. Op die manier haalde de Kamer dit najaar ook al geld op om per 2024 het minimumloon te verhogen.

Financieel woordvoerder Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA hoopt steun te vinden voor de maatregel bij onder meer de PVV en NSC, partijen die in hun verkiezingsprogramma een lagere energiebelasting beloofden. Hij wil zien “of ze nu ook willen leveren”.

De energiebelasting op gas gaat volgend jaar met 9 cent per kubieke meter omhoog. Een gemiddeld huishouden, met een verbruik van 1200 kuub per jaar, is daardoor per maand bijna een tientje extra kwijt aan gas. Het tarief voor stroom gaat juist omlaag, wat in doorsnee zo’n 4 euro per maand scheelt.

Deze zogenoemde schuif in de energiebelasting moet huishoudens stimuleren om bijvoorbeeld elektrisch te gaan koken of een warmtepomp aan te schaffen. Maar dat kan lang niet iedereen betalen, zeker niet nu de energierekening de afgelopen jaren fors is opgelopen.

De linkse partijen willen vergroeningsplannen niet in de wielen rijden, benadrukt Van der Lee. Maar zij vinden wel dat de omslag naar duurzame energie voor huishoudens eerlijker moet worden, en dat juist grootverbruikers meer moeten gaan betalen. Zij zien hun voorstel als “een tussenstap”.

Van der Lee erkent dat het waarschijnlijk niet mogelijk is de tariefverhoging per 1 januari tegen te houden. Wel hoopt hij dat het lukt die per 1 juli terug te draaien, als de Kamer met zijn voorstel instemt.