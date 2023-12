Asielzoekers komende weken weer naar sport- en evenementenhallen

De komende weken worden nieuwe asielzoekers weer opgevangen in sport- en evenementenhallen. Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) zei in de Tweede Kamer dat we “het niet redden met woon- of logeerachtige accommodaties. Dat is de realiteit van nu.” Er is volgens hem snel meer nodig om te zorgen dat mensen met Kerstmis niet buiten moeten slapen. De bewindsman “snapt er helemaal niks van” dat er gemeenten en burgemeesters zijn die desondanks blijven weigeren mensen op te vangen.

In zijn ogen helpt de verkiezingsuitslag van 22 november niet om meer en ook structurele asielopvang te regelen. “Mensen en bestuurders verwachten nu dat er heel snel een aantal stappen wordt gezet om de instroom te beperken.” Ook in de Tweede Kamer leggen rechtse partijen de nadruk op hun wens voor een lagere instroom, maar dat is volgens Van der Burg geen oplossing voor de huidige situatie die echt “niet goed is”.

Zo zitten er veel meer mensen in het aanmeldcentrum Ter Apel dan de 2000 die was afgesproken. Dat leidt ertoe dat mensen nachtenlang op een stoel moeten slapen, zei de bewindsman. Vooral gemeenten in Groningen springen bij om Westerwolde, waar Ter Apel ligt, te helpen. Het gaat langzaam, maar ook enkele andere gemeenten hebben zich nu gemeld “om iets te doen aan opvang”.

Obstakel is en blijft dat ongeveer 16.000 statushouders nog steeds niet vanuit een asielzoekerscentrum doorstromen naar woningen. Daarnaast lukt het niet om meer structurele asielopvanglocaties te realiseren. Er zijn nu 36.000 reguliere opvangplekken, 1000 meer dan in juli van dit jaar, terwijl 41.000 plekken nodig zijn en waarvoor ook geld is, aldus Van der Burg.

De beoogde spreidingswet die nu in de Eerste Kamer ligt, gaat over deze reguliere opvang. De wet moet leiden tot een eerlijker spreiding van deze opvang over alle gemeenten, maar het is niet duidelijk of de senaat er in januari mee gaat instemmen.