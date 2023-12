Eigen Huis: oplopende spanningen Groningers in gaswinningsgebied

Bijna alle bewoners van het Groningse gaswinningsgebied ervaren oplopende spanningen door de ongelijke behandeling van schadeherstel en versterking, stelt Vereniging Eigen Huis op basis van eigen onderzoek. Ruim 1000 betrokken Groningers deden aan het onderzoek mee.

Volgens de onderzoekers is een groot punt van zorg het verschil in regelingen voor nieuwbouw en versterking van woningen. “Soms is de schadeafhandeling van directe buren of twee kanten van dezelfde straat heel verschillend. Dat zorgt voor hevige emoties onder de bewoners”, aldus de vereniging.

Maar liefst 87 procent ervaart dat spanningen in de gemeenschap toenemen door deze ongelijke behandeling: De onderzoekers kregen vaak te horen dat de een alles vergoed krijgt en de buurman niet. Ook kregen ze te horen dat de spanningen de woonplaatsen “verscheurt”. “Ik zie wel vooruitgang maar de ongelijkheid in behandeling en vergoedingen is pijnlijk en niet verbeterd”, zei een andere Groninger.