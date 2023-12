Friese Staten voor gelijkstellen Fries aan Nederlands

De voltallige Friese Provinciale Staten hebben voor een motie gestemd waarin het college wordt opgeroepen er alles aan te doen om het Fries gelijk te stellen aan het Nederlands. “Het Nederlands is ook gebaat bij betere beheersing van het Fries door Friezen”, zei voorzitter van het Statencomité Frysk Attje Meekma (CDA).

Het Statencomité wil dat er meer wordt ingezet op goed Friestalig onderwijs en de Friese cultuur. Door het aannemen van de motie moet dit comité nu een plan gaan opstellen om dit voor de lange termijn te borgen. “We streven ernaar om een tweetalige provincie te worden, waar het Fries en het Nederlands overal op dezelfde manier gebruikt kunnen worden”, aldus Meekma.

PVV’er Harrie Graansma stemde voor, maar hij had liever gezien dat er meer naar de korte termijn wordt gekeken en dat er wat harder wordt ingegrepen. “Friestalig onderwijs moet nu al gegeven worden, maar dat gebeurt op veel scholen niet of het onderwijs is onder de maat. Daar moeten we op gaan handhaven.” Gedeputeerde Eke Folkerts (BBB) zei dat dit de taak is van de onderwijsinspectie, waar Folkerts regelmatig mee overlegd. “Dan moeten we daar meer daadkracht tonen”, zei Graansma.

In een bevlogen toespraak zei FNP-Statenlid Sita Land-Dotinga dat zij wil dat Friezen zich niet schamen voor hun Friese accent of dat ze Fries praten. “Daar moeten we trots op zijn.” Ze vertelde daarop een anekdote dat haar grootvader haar Fries op jonge leeftijd al corrigeerde zodat er geen Nederlandse woorden inslopen. Volgens Land-Dotinga helpt het dat de Staten unaniem voor hebben gestemd. Daarnaast werd ook de samenwerking met Friese Tweede Kamerleden genoemd als een belangrijke stap in het onder de aandacht brengen van het Fries.