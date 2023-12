Hoogste sociale woongebouw ter wereld komt op Coolsingel

Rotterdam krijgt aan de Coolsingel, bijna naast het stadhuis, het hoogste gebouw ter wereld voor sociale huurwoningen. In 2025 wordt begonnen met de bouw van een 143 meter hoge woontoren met daarin bijna driehonderd flats met een huur niet hoger dan de maximum sociale huurprijs.

De flats komen deels op de plaats waar nu nog de Pompenburgflat staat. Dat is een blok van 226 sociale huurwoningen op de hoek van het Hofplein en de Coolsingel dat wordt gesloopt en plaatsmaakt voor het nieuwbouwproject Rise. De bewoners van de Pompenburgflat krijgen een onderkomen in de nieuwe toren.

Naast de driehonderd sociale huurwoningen, komen in Rise nog twee torens met nog eens ruim 1100 koop- en huurwoningen in de midden- en hogere prijsklassen. De hoogste van de drie torens wordt 275 meter hoog en daarmee ook de hoogste van Nederland. Dat is nu nog de 215 meter hoge Zalmhaventoren elders in het centrum van Rotterdam. Behalve woningen, komen er in de torens werkplekken, winkels, horeca, een hotel en maatschappelijke voorzieningen.

De bouw van het project moet in 2025 beginnen. De afbraak van Pompenburg gebeurt in fases zodat slechts een klein deel van de bewoners tijdelijk elders moet wonen. De anderen kunnen meteen van hun huidige naar hun nieuwe onderkomen verhuizen, aldus wooncorporatie Havensteder.

Voor de komende tien jaar staan ook in andere delen van het centrum in Rotterdam nog een aantal woningbouwprojecten in de planning die goed zijn voor enkele duizenden woningen. Zo gaat het Schiekadeblok nabij het Centraal Station op de schop, komt er een torenflat aan de Lijnbaan en komen er woningen en kantoorgebouwen langs het spoor.

Ook wordt het Hofplein drastisch vergroend. Het autoverkeer wordt daar beperkt en de snelheid verlaagd. Er komen 150 bomen en ander groen en voetgangers en fietsers krijgen ruim baan. De bekende fontein blijft.