RIVM: meer luchtweginfecties, sprake van griepepidemie

Het aantal mensen met luchtwegklachten in Nederland neemt verder toe. Dat meldt gezondheidsinstituut RIVM. Volgens het instituut is er sinds vorige week sprake van een griepepidemie. Dat is het geval als twee weken achter elkaar meer dan 56 op de 100.000 mensen met griepklachten bij de huisarts komen en er op verschillende plekken meer griepvirus gevonden wordt.

Naast het coronavirus, rhinovirus en griepvirus ziet het RIVM ook nog steeds mensen met longontsteking. Dat aantal neemt ook toe, vooral bij mensen tussen de 4 en 24 jaar oud.

Het RIVM adviseert mensen die klachten hebben die passen bij een luchtweginfectie om de adviezen op te volgen om verspreiding te voorkomen. Daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld thuisblijven als je ziek bent, in je elleboog hoesten en contact vermijden met mensen die extra risico lopen als ze ziek worden.