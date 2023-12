Tim Hofman en verdachte niet in rechtbank aanwezig

Tim Hofman en de man die ervan wordt verdacht hem te willen doden, zijn woensdagmiddag niet in de rechtbank aanwezig tijdens de eerste inleidende zitting tegen de 41-jarige man. De man uit Breda wordt verdacht van het voorbereiden van een moordaanslag op de tv-presentator.

Hofman en de verdachten worden in de rechtbank van Lelystad vertegenwoordigd door hun advocaten. Emma Hoffman, de advocaat van de verdachte, had het verzoek ingediend om de zaak achter gesloten deuren te behandelen, maar dat verzoek is afgewezen.

De verdachte liep op de avond van 6 september gewapend met onder meer een omgebouwd gaspistool het pand van BNNVARA in Hilversum binnen en zei dat hij Tim Hofman wilde doodschieten. Eerder die dag had hij zich ook al bij de receptie gemeld, maar toen met het verhaal dat hij een handtekening van Hofman wilde hebben. Na het tweede bezoek werd de politie gealarmeerd. Zij arresteerde de man direct buiten het pand.