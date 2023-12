De politie heeft woensdagavond een 13-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden die explosieven op zak had. Vermoedelijk gaat het om drie cobra’s, meldt de politie donderdag.

De jongen werd aangehouden op de Javastraat in Amsterdam-Oost, nadat een agent een harde knal had gehoord in de buurt. In zijn tas werden de explosieven gevonden. Cobra’s zijn volgens de politie niet alleen illegaal en levensgevaarlijk, maar zorgen ook voor schade en overlast.