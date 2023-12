Adema heeft ‘goede hoop’ dat hij gat ecoregeling kan dichten

Demissionair minister Piet Adema (Landbouw) heeft “goede hoop” het financiĆ«le gat te kunnen dichten voor boeren die zich willen inzetten voor natuurbeheer of verduurzaming. Veel meer boeren dan verwacht hebben zich aangemeld voor de ecoregeling GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid), waardoor de voorgestelde vergoeding nu tegenvalt. Partijen zijn kritisch op de minister, vooral omdat hij zo laat pas aan de bel trok.

Adema praat nu over een oplossing in Brussel. De Europese Commissie gaat het gat niet aanvullen, zegt Adema en moet extra steun door Nederland zelf eerst nog goedkeuren. Vastgesteld moet worden of er sprake is van oneigenlijke staatssteun, maar Adema heeft daar naar eigen zeggen “een constructief gesprek” over gevoerd. Ook heeft Adema al geld op het oog: het gat zou gedicht kunnen worden vanuit het transitiefonds. In januari hoopt hij duidelijkheid te kunnen geven.

Partijen blijven kritisch op Adema, vooral vanwege zijn timing. “Dit was al maanden bekend”, zegt Cor Pierik (BBB). “Waarom kan de minister nu geen boter bij de vis leveren?” Ook Harm Holman (NSC) verwacht van de minister dat hij het snel “fikst”. Eerder in het debat was VVD’er Thom van Campen al kritisch dat Adema zo laat met de informatie komt, iets wat volgens hem ook misging toen de uitzondering voor de mestregels verviel.

Adema zegt dat hij eerst moest wachten voordat definitief bekend was hoeveel boeren zich hadden aangemeld, wat pas begin december gebeurde. Toen heeft hij ook bekendgemaakt dat meer boeren dan verwacht zich hadden ingeschreven en dat de vergoedingen dus lager zouden uitvallen. “Ik hoef niet naar Brussel te gaan als ik geen definitieve intekening heb.”

Eerder in het debat leidde de kwestie tot een felle aanvaring tussen oud-coalitiegenoten Van Campen en Pieter Grinwis (ChristenUnie). Laatstgenoemde verweet Van Campen boeren “in de stront te laten zakken” als hij niet instemde met een CU-voorstel van 50 miljoen euro om het gat te dichten. Van Campen benadrukte dat ook hij een oplossing van het “onrecht” verwacht van de minister, maar eerst van Adema wilde horen welke oplossing mogelijk is voordat hij met de CU-motie zou instemmen.