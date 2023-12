Bomen op sporen en wegen door storm Pia

Op het spoor en de weg leidt storm Pia hier en daar tot hinder. Zo rijden er tussen Boskoop en Gouda geen treinen doordat er een boom op het spoor ligt. Ook tussen Zwolle en Hengelo is een boom op de rails gewaaid. Op dat traject rijden minder treinen, meldt NS. Tussen Dronten en Zwolle rijden geen treinen door een defecte bovenleiding, maar of dat door de harde wind komt is niet duidelijk.

Een woordvoerster van de NS laat weten dat de vervoerder de situatie rond de storm nauwlettend in de gaten houdt. Als de situatie daarom vraagt, kunnen maatregelen worden genomen, zegt ze. Op dit moment is dat niet nodig.

Op autowegen zijn donderdag eveneens bomen omgewaaid, meldt Rijkswaterstaat. Ook zijn op meerdere plekken voertuigen gekanteld, aldus de organisatie, die weggebruikers waarschuwt om extra alert te zijn en hun rijstijl aan te passen.