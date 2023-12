Meerdere gemeenten vangen asielzoekers op

Meerdere gemeenten hebben donderdag bekendgemaakt tijdelijk asielzoekers te willen opvangen. Zo richt de Brabantse gemeente Dongen de komende weken een noodopvanglocatie in op een industrieterrein. Het is de bedoeling dat de locatie, waar plek is voor maximaal 150 asielzoekers, vier tot zes maanden in gebruik blijft. De opbouwwerkzaamheden gaan begin januari van start en de gemeente verwacht dat die zo’n drie weken duren. Op 10 januari is er nog een informatiebijeenkomst voor inwoners van de Brabantse gemeente die meer willen weten over de noodopvang.

In het nabijgelegen Raamsdonksveer kunnen vanaf 27 december 35 asielzoekers worden gehuisvest in het voormalige pand van een zorginstelling. Op die plek worden al vluchtelingen uit Oekra├»ne opgevangen. De asielzoekers komen in een aparte vleugel van het pand, meldt de gemeente Geertruidenberg, waar Raamsdonksveer onder valt. “Ik ben er trots op dat we op zo’n korte termijn met hulp van onze medewerkers en externe partijen een noodopvanglocatie hebben gerealiseerd, waar we mensen die vluchten voor oorlog en geweld een humaan onderkomen kunnen bieden”, zegt burgemeester Marian Witte. “Ik begrijp dat dit impact heeft op de omgeving. We doen ons best om het voor iedereen zo goed mogelijk te regelen.”

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakte donderdag bekend dat de opvang van minderjarige asielzoekers in een hotel wordt verlengd. De opvanglocatie aan de Goudseweg in Bodegraven zou eind dit jaar dichtgaan, maar de gemeente heeft de opvangperiode met een jaar verlengd. In het hotel worden honderd jongeren gehuisvest. Volgens de gemeente blijkt uit een recente evaluatie dat de opvang in het algemeen goed verloopt. “Een enkele tiener zorgt wel eens voor strubbelingen, laat staan een groep van honderd tieners”, zegt burgemeester Michiel Grauss hierover. Maar volgens de gemeente zijn er nauwelijks significante problemen gemeld.

Eerder op donderdag maakten ook onder meer de gemeenten Amersfoort, Delft en Dalfsen bekend tijdelijk asielzoekers te gaan opvangen.