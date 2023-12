Meerdere gewonden door steekpartij in Eindhoven

Door een steekpartij in Eindhoven zijn woensdagavond, kort voor middernacht, meerdere mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat een woordvoerder van de politie weten. Hoeveel het er exact zijn, is volgens hem nog onduidelijk. “Het gaat om twee tot vier personen.”

Het incident gebeurde op de Berliozlaan in deze Brabantse plaats. De slachtoffers werden gewond aangetroffen op straat, maar onduidelijk is of daar is gestoken of in een woning, zegt de politie. Er is een onderzoek ingesteld naar de toedracht.