Oproep om 112 niet te bellen over stormschade door Pia

Vanuit Gelderland klinkt de oproep om voor stormschade die storm Pia veroorzaakt, niet 112 te bellen. Veel mensen bellen donderdagmiddag hiervoor naar dat alarmnummer, maar zowel de veiligheidsregio’s als politie vragen het nummer alleen te gebruiken in geval van acuut gevaar. Het alarmnummer blijft dan bereikbaar voor noodsituaties.

Als de brandweer langs moet komen, maar er geen spoed is, dan kan 0900-0904 gebeld worden. Dat nummer kan ook gebeld worden als er bijvoorbeeld een boom dreigt om te vallen over de openbare weg of dakbedekking losraakt. Bij instortingsgevaar moet wel het alarmnummer 112 worden gebeld, zo duidt een kaart van de veiligheidsregio’s de richtlijnen.