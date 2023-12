Opvang voor Oekraïners en economisch daklozen in Amsterdam-Zuid

Rond de 200 Oekraïense vluchtelingen en een kleine 170 economisch daklozen in Amsterdam kunnen naar verwachting vanaf de zomer terecht in een nieuwe opvanglocatie. Een gesloten woonzorgcentrum in Amsterdam-Zuid wordt daarvoor omgebouwd.

Het pand voldoet volgens de gemeenten niet meer aan de eisen van een woonzorgcentrum, waardoor het de komende twee jaar gebruikt zal worden als opvanglocatie. Daarna is het de bedoeling dat het pand gerenoveerd wordt en weer gebruikt kan worden als woonzorgcentrum.

Amsterdam vangt op dit moment 3400 vluchtelingen uit Oekraïne op en is op zoek naar locaties voor de wat langere termijn (1 tot 3 jaar). Daarnaast meldt de gemeente dat ruim 600 Amsterdammers op de wachtlijst staan voor een tijdelijk verblijf, doordat ze bijvoorbeeld door een scheiding of een faillissement dakloos zijn geworden.

“De afgrijselijke oorlog in Oekraïne duurt nog steeds voort en nog dagelijks komen er mensen aan in Amsterdam”, zegt wethouder Rutger Groot Wassink. “Tegelijkertijd zorgt de wooncrisis voor een enorm gebrek aan woningen waardoor de doorstroming vanuit wachtlijsten stokt en er niet veel woningen vrijkomen.” Hij is blij dat met de opvanglocatie in het woonzorgcentrum de komende periode er een tijdelijke oplossing is voor verschillende groepen.

Den Haag verlengt de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en breidt de locaties ook uit. In het hoofdkantoor van de ANWB, op de grens van Wassenaar en Den Haag, zitten sinds begin dit jaar 270 mensen. Dit wordt uitgebreid naar 300. Bovendien is de locatie tot en met juni 2025 beschikbaar. In een voormalig verpleeghuis aan de Steenhouwersgaarde komen zestien extra plekken, zodat daar straks 216 Oekraïners verblijven. Zij kunnen er tot eind volgend jaar blijven.