Rechtbank neemt geen besluit over dwangsom asielzoekers Uden

De rechtbank in Den Bosch neemt donderdag geen besluit over het verzoek om een dwangsom van 250.000 euro op te leggen aan de gemeente Maashorst voor de opvang van een groep vluchtelingen in een hotel in Uden, dat onder de Brabantse gemeente valt. Dat verzoek was gedaan door de advocaat van een aantal omwonenden, omdat de vergunning voor die opvang woensdag voor twee dagen was geschorst en de opvang daardoor illegaal zou zijn.

De schorsing van die vergunning viel samen met de komst van een groep van 98 vluchtelingen naar het hotel. De gemeente besloot hen niet weg te sturen, in afwachting van een rechtszaak die daarover vrijdag dient. De rechtbank heeft laten weten het verzoek over de dwangsom tijdens die zitting te zullen bespreken.

De onrust over de opvang van een groep van in totaal driehonderd asielzoekers in Uden speelt al langere tijd. Omwonenden stapten naar de rechter, omdat zij zich niet kunnen vinden in de manier waarop vluchtelingen in hun ogen in het hotel worden “gedumpt” en de juiste procedures niet worden gevolgd. De rechtbank stelde de omwonenden in het gelijk, maar de gemeente Maashorst ging daartegen succesvol in beroep. Volgens het gerechtshof in Den Bosch mochten de asielzoekers naar het hotel komen zodra de vergunning er is, ook al is de bezwaarperiode nog niet verstreken.

Maashorst verstrekte die vergunning dinsdag, waarna de eerste vluchtelingen woensdag naar Uden kwamen. Maar diezelfde dag schorste de voorzieningenrechter die vergunning alsnog voor twee dagen. Volgens een woordvoerder begrijpt de rechtbank dat de nood voor opvang hoog is, maar moet het “wel volgens de regels gaan”.

Vrijdag dient bij de bestuursrechter in Den Bosch de zaak over de vergunning die Maashorst verstrekte voor de opvang van de vluchtelingen. Omwonenden zijn volgens hun advocaat Danny Snijders niet tegen de opvang van asielzoekers, maar willen dat voor de opvang de standaardprocedure wordt gevolgd. “We zien nog steeds een onzorgvuldig besluit”, aldus Snijders.