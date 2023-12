Vorig jaar nog altijd meer eenzaamheid dan voor de coronapandemie

In 2022 was er nog steeds meer eenzaamheid dan voor de coronapandemie. In 2019 voelde 9 procent van de Nederlanders zich sterk eenzaam, vorig jaar lag dit percentage – ondanks het vervallen van de coronamaatregelen aan het begin van het jaar – op 11 procent. Ook het deel van de mensen dat zich soms eenzaam voelde, lag bijna 4 procent hoger dan voor de pandemie. Dit blijkt uit een representatieve enquête van het CBS onder bijna 7000 Nederlanders.

Onder jongeren (15 tot 25-jarigen) zijn gevoelens van sterke eenzaamheid het meest toegenomen. In 2022 zei bijna één op de zeven jongeren sterke eenzaamheid te ervaren. Ook onder 35-45 jarigen was de stijging aanzienlijk, van 8 procent in 2019 naar 13 procent in 2022.

Een tekort aan sociaal contact is een belangrijke oorzaak van eenzaamheid maar niet allesbepalend, blijkt uit het enquêteonderzoek. Zo ervaart bijna driekwart van de mensen die minder dan één keer per maand contact met familie of vrienden heeft, geen sterke eenzaamheid. Ook een belangrijke factor is namelijk de familiesituatie. Zo voelen alleenstaande ouders zich veel vaker sterk eenzaam (20 procent) dan ouders die nog samen zijn (8 procent).