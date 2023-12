Apparaten krijgen over een jaar allemaal dezelfde lader

Om een einde te maken aan rommelige lades met tal van verschillende opladers, mogen nieuwe telefoons, e-readers en andere oplaadbare apparaten over een jaar nog maar met één soort lader worden verkocht. Het kabinet heeft ingestemd met een plan dat eerder in de Europese Unie is aangenomen. Mobiele telefoons, tablets, koptelefoons, videogameconsoles, camera’s en e-readers kunnen straks allemaal worden opgeladen met een zogenoemd usb-c-snoer.

De regel gaat net na kerst volgend jaar in: 28 december 2024. De richtlijn moet voorkomen dat consumenten voor elk apparaat een nieuwe oplader moeten kopen. Jarenlang hadden bijvoorbeeld iPhones een andere ingang voor laders dan mobiele telefoons van veel andere merker. Een usb-c- oplader gaat bovendien langer mee, zodat er minder nieuwe gekocht hoeven te worden.

Als iemand straks een nieuwe telefoon of camera koopt, komt daar niet standaard meer een oplader bij. Consumenten kunnen zelf kiezen of ze een nieuwe lader willen kopen bij aanschaf van een nieuw apparaat. Een pictogram op de verpakking moet duidelijk maken of er een oplader bij zit.