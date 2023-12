Kabinet overweegt compensatie voor schade lachgasflessen

Het kabinet wil haast maken met een oplossing voor de ontploffende lachgascilinders, die dit jaar bij afvalverwerkers hebben gezorgd voor een schade van 65 miljoen euro. Zo wordt onder meer gekeken naar een financiële tegemoetkoming voor afvalbedrijven om preventieve maatregelen te bekostigen.

Dat laten de ministeries van Justitie en Veiligheid, Infrastructuur en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) weten in een gezamenlijke verklaring. Lachgascilinders staan sinds begin dit jaar op de lijst van verboden middelen van de Opiumwet en worden nu massaal gedumpt in het restafval, waar ze kunnen exploderen. De ministeries benadrukken echter dat de schade die de cilinders aanrichten niet het gevolg is van het verbod, maar van illegale praktijken door lachgasgebruikers.

De afvalverwerkers zijn het daar niet mee eens. Voorafgaand aan het verbod konden de cilinders nog worden ingeleverd. Dat gebeurde massaal omdat het statiegeld vaak 30 euro per cilinder bedroeg. Nu er sinds het verbod geen statiegeld meer wordt betaald, belanden de flessen op straten, op pleinen, in de natuur of in afvalcontainers.

Volgens de ministeries is er nooit sprake geweest van een formeel statiegeldsysteem: “Wel was er een eigen systeem met statiegeld van de handelaren in lachgas. Die gold enkel voor de cilinders die navulbaar waren.” De handelaren hebben zelf besloten met het statiegeld te stoppen, volgens de ministeries. De cilinders die nu veel ontploffen, zijn anders gefabriceerd dan voorheen, stellen zij in hun gezamenlijke verklaring. De nieuwe flessen zijn “voor illegaal gebruik en niet hervulbaar”.

De drie ministeries voeren al langer gesprekken met de afvalbranche en zeggen de urgentie te voelen om een oplossing te vinden. Het ministerie van VWS gaat over de Opiumwet. De afvalbranche valt onder Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Justitie houdt zich bezig met de handhaving.=