Prijzen sociale huur mogen vanaf juli maximaal 5,8 procent omhoog

Mensen die in een sociale huurwoning wonen gaan vanaf 1 juli volgend jaar maximaal 5,8 procent meer huur betalen, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken vrijdag. Dat is gelijk aan het percentage dat in september verwacht werd.

Bij sociale huur bepaalt de huidige loonontwikkeling met hoeveel procent de huur omhoog mag. De huurverhoging van 5,8 procent is dan ook gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023, zo schrijft het ministerie op basis van cijfers van het CBS.

Bij woningcorporaties gaan de prijzen met maximaal 5,3 procent omhoog. Mensen die een corporatiewoning huren zullen hun inkomen daardoor gemiddeld meer zien stijgen dan hun huur. Het ministerie laat weten dat dit onderdeel is van de afspraken die het kabinet heeft gemaakt over het betaalbaar houden van de huren.

In de vrije sector mogen de prijzen met maximaal 5,5 procent omhoog vanaf januari. Bij vrije huur geldt dat de verhoging bepaald wordt aan de hand van of de inflatie of de ontwikkeling van de cao-prijzen, waarbij het laagste getal als uitgangspunt wordt genomen. Deze keer is dat de inflatie en die bedraagt 4,5 procent. Bij dat percentage mogen verhuurders nog een procentpunt optellen.