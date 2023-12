Van der Burg: met de plekken in Uden ‘redden we het deze kerst’

Nu een rechter heeft besloten dat er in een hotel in Uden maximaal tweehonderd asielzoekers en statushouders tijdelijk gehuisvest mogen worden “redden we het deze kerst”. Dat liet demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vrijdag weten kort na de uitspraak. Daarmee doelt hij erop dat iedereen een dak boven zijn hoofd zal hebben tijdens de feestdagen.

De rechtbank in Den Bosch boog zich vrijdag over een door omwonenden van het hotel aangespannen kort geding. Ze eisten dat de gemeente Maashorst woensdag ondergebrachte asielzoekers zou weghalen uit het etablissement. Maar de rechter wees er tweehonderd toe, onder voorwaarde van overleg met omwonenden en intensief toezicht en patrouilles door politie. Aanvankelijk was het de bedoeling dat er in het hotel driehonderd plekken zouden komen.

Van der Burg is al enige tijd bezig de opvangcrisis in Nederland te bezweren. Eerder deze maand kondigde hij aan ongeveer 1360 statushouders versneld uit te plaatsen richting hotels in afwachting van een woning in een gemeente. Vrijdag na afloop van de ministerraad zei de bewindsman dat die actie “heel erg goed loopt”. Daarnaast zei hij toezeggingen te hebben gekregen van zeven à acht gemeenten om “de komende dagen of weken dingen te gaan doen”, wat betreft opvang.

Of een begin december gesteld doel van extra 4000 opvangplekken voor 1 januari gerealiseerd zal worden, kon hij na de ministerraad nog niet bevestigen.