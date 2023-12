2023 is natste jaar ooit gemeten in Nederland

Het jaar 2023 gaat met nog ruim een week te gaan al de boeken in als het natste jaar ooit gemeten in Nederland. Er is tot nu toe al gemiddeld 1110 millimeter regen gevallen, 1 millimeter meer dan in het vorige recordjaar 1998 gemiddeld over het hele jaar viel. Naar verwachting komt de jaarsom volgens weerbureau Weeronline dit jaar uit rond 1150 millimeter.

Sinds de metingen in 1906 begonnen, is het pas de vierde keer dat de grens van 1000 millimeter neerslag wordt gepasseerd. Eerder deze eeuw was dat ook al het geval in 2001 met 1002 millimeter. Het jaar 1966 maakt de lijst compleet met een totale neerslagsom van 1005 millimeter. Gemiddeld valt er over een heel jaar 853 millimeter regen.

Het afgelopen jaar telde acht natte maanden en vier relatief droge maanden, meldt Weeronline. Alleen in februari, mei, juni en september viel er gemiddeld minder neerslag dan normaal. In De Bilt werd zelfs een recordlange reeks van 39 dagen zonder regen genoteerd. Er ontstond bovendien een flink neerslagtekort dat pas eind juni stabiliseerde en later in de zomer weer afnam.

Winterse neerslag werd voornamelijk in januari en maart genoteerd, met later in het jaar ook in november en in december wat (natte) sneeuw. De meeste sneeuw viel op 20 januari in de Limburgse heuvels, daar kwam een pak van 14 centimeter uit de lucht vallen. Die dag was daar code oranje van kracht, ook in de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.