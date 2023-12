Woningen boven sportschool in Zeist ontruimd om brand

De brandweer in Zeist heeft zaterdagochtend uit voorzorg 94 woningen laten ontruimen boven een sportschool. Er heeft brand gewoed in een ruimte naast de sauna, meldt een woordvoerster van de brandweer. Ook de sportschool is ontruimd en moet zaterdag de deuren gesloten houden.

In het begin van de ochtend was sprake van erg veel rookontwikkeling bij het pand van Sportcity Zeist aan de Godfried van Seijstlaan. Kort daarop schaalde de brandweer op naar ‘grote brand” maar volgens een woordvoerster was de brand snel geblust en was extra bijstand van andere wagens niet meer nodig.

De woningen zijn uit voorzorg ontruimd, omdat het niet duidelijk was waar de brandhaard zat. De bewoners mogen in de loop van de ochtend weer naar binnen, zodra de brandweer klaar is met de nacontrole en het pand is geventileerd. Hun woningen zijn niet beschadigd door de brand.