In een woningcomplex in Venlo is in de nacht van zondag op maandag een dode gevonden. Deze persoon lijkt door geweld om het leven te zijn gekomen, meldt de politie.

Agenten gingen bij het woningcomplex aan de Alberickstraat kijken na een melding van glasgerinkel en bloedsporen. Daar vonden ze de dode. Omdat de nabestaanden nog niet zijn ingelicht, kan de politie nog niets zeggen over de identiteit.

De omgeving van de Alberickstraat is afgezet en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan.