Kerst 2023 gaat boeken in als op één na warmste ooit gemeten

Met de 12,5 graden op eerste kerstdag en de 11,3 graden op tweede kerstdag, gaat kerst 2023 de boeken in als de op één na warmste kerst ooit gemeten. Gemiddeld was het deze Kerstmis 11,9 graden, meldt weerbureau Weeronline. Het record blijft in handen van 2015, toen werd een gemiddelde maximumtemperatuur van 14,2 graden genoteerd.

Het was op eerste kerstdag herfstachtig met een gevoelstemperatuur die lager lag dan de thermometer daadwerkelijk aangaf. Op tweede kerstdag is de wind wat meer gaan liggen en blijft het overwegend droog. Het weerbeeld verder op dag wordt afgewisseld door een mix van wolken en zon.

Van de tien warmste kerstdagen ooit, werden er vijf in deze eeuw genoteerd. Recordhouder 2015 spant de kroon met ruim 2 graden voorsprong op de eerstvolgende in de lijst. De overige negen noteringen zitten allemaal binnen 1,5 graad van elkaar.