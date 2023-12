Buien en stevige wind verwacht tijdens jaarwisseling

De kans is groot dat het tijdens oud en nieuw ronduit wisselvallig is, met geregeld buien en een stevige wind. Het wordt tussen de 7 en 10 graden, meldt Weeronline.

Op oudjaarsdag trekken geregeld fikse buien over het land, die regionaal voor flink wat nattigheid kunnen zorgen. Daarbij waait het ook stevig. Tijdens de jaarwisseling is de kans op buien groot en blijft het flink waaien. Ook op nieuwjaarsdag trekken regengebieden over het land en is de westenwind stevig.

Op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag is het waarschijnlijk tussen de 7 en 10 graden, wat 6 tot 8 graden kouder is dan vorig jaar. Die jaarwisseling was met zowel de warmste 31 december als 1 januari de warmste sinds het begin van de metingen. Rond middernacht ligt de temperatuur deze jaarwisseling tussen de 4 tot 8 graden.

Hoewel de voorspellingen voor later volgende week nog onzeker zijn, wordt het mogelijk kouder en neemt de kans op winterse neerslag toe.