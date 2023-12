Rijksambtenaren houden donderdag weer stil protest om positie Gaza

Rijksambtenaren die ontevreden zijn over de Nederlandse positie in de oorlog tussen Israël en Hamas houden donderdagmiddag weer een stil protest. Net als vorige week zijn ze van plan om een sit-in (zitstaking) te houden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze vinden dat Nederland moet oproepen tot een permanent staakt-het-vuren. De ambtenaren hebben aangekondigd elke week te protesteren.

Vorige week deden ruim honderd rijksambtenaren mee aan de sit-in. Zij waren van verschillende ministeries en ook van uitvoeringsorganisaties zoals Rijkswaterstaat. Een staakt-het-vuren is de enige manier om “deze dodelijke en destructieve cyclus van geweld te stoppen”, vinden ze.

De demonstrerende ambtenaren wijzen op het hoge dodental in Gaza. “Miljoenen mensen zijn dakloos, op de vlucht, getraumatiseerd en gewond”, voegen ze daaraan toe.