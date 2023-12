Landbouw houdt tot ver in januari last van kwelwater

Landbouwers en mensen die achter polderdijken wonen zullen tot ver in januari last houden van kwelwater, opkomende waterplassen in tuinen en op weilanden en akkers. Dat verwacht waterschap Rivierenland, dat de meeste dijken langs de grote rivieren beheert vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland.

De overlast van kwel ontstaat doordat de bodem in heel Nederland kletsnat is door de vele regen. Regenwater kan niet meer in de grond wegzakken en blijft op het land staan. Daarnaast is er nu al voor de derde keer in dit hoogwaterseizoen sprake van verhoogde waterstanden op de grote rivieren. Verhoogde waterstanden zorgen ervoor dat er water onder de dijken doorsijpelt. Ook dat water vormt grote plassen.

De sloten zijn overvol door regen- en kwelwater. De schappen zetten stuwen en gemalen in om overstromingen zoveel mogelijk te voorkomen. Kwel zorgt ook voor volle riolen en water in kelders en kruipruimtes. Bewoners moeten volgens Rivierenland zelf beslissen of het zinvol is water uit de kelder weg te pompen, aangezien het waterpeil in de rivieren voorlopig nog aan de hoge kant blijft en er dus gemakkelijk opnieuw water in de kelder of de kruipruimte kan komen te staan.

Waterschap Rivierenland heeft de provincie Zuid-Holland gevraagd om de Arkelse Damsluis tussen de Linge en het Merwedekanaal weer te openen, omdat het vrijdag hoogwater op de Merwede zal zijn in combinatie met springtij op zee en harde wind.