Politie: kleine groep demonstranten al eerder A10 op

Volgens de politie is een klein groepje demonstranten kort voor de grote blokkade door Extinction Rebellion de A10 in Amsterdam opgestapt. Dat gebeurde ongeveer honderd meter voor de locatie waar zaterdag rond 14.00 uur nog steeds honderden actievoerders op de snelweg staan.

Dat kleine groepje heeft voor een levensgevaarlijke situatie gezorgd, zegt een politiewoordvoerster, en Rijkswaterstaat heeft toen dat deel van de snelweg al dichtgedaan. Die afsluiting liep door tot de huidige demonstratieplek.

De politie kan geen schatting geven van het aantal mensen op de A10. De demonstratie is niet toegestaan. De politie gaat in overleg met de organisatie en actievoerders om te bekijken hoe een en ander tot een goed einde kan worden gebracht.

Een woordvoerder van XR laat weten dat een voertuig is gebruikt om het verkeer langzamer te laten rijden. Later verklaarde de groep vier voertuigen te hebben gebruikt om op twee banen het verkeer op een afrit “rustig en soepel” stil te zetten.

Daarna ging een eerste groepje van zo’n vijftig demonstranten de weg op en werd de snelweg afgesloten. Even later volgde de grote groep ter hoogte van het voormalige ING-kantoor. Voor deze tactiek is gekozen nadat duidelijk werd dat de politie de actie op de snelweg niet zou faciliteren, aldus XR.