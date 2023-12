De politie is vrijdagavond na een tip een loods met daarin een drugslab op de Zinkweg in Oud-Beijerland, in Zuid-Holland, binnengevallen. Daarbij zijn zes verdachten aangehouden, meldt de politie zaterdag.

Twee verdachten werden aangehouden in een auto, die reed net weg toen de politie bij de loods aankwam. Twee anderen werden aangehouden toen zij uit de loods vluchtten. Nog twee verdachten werden opgepakt in een huis dat bij de loods hoorde.