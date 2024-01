Drukke jaarwisseling in Amsterdam met vijf keer inzet ME

In Amsterdam was het tijdens de jaarwisseling druk. Op verschillende plekken in de hoofdstad was het onrustig en de gemeente spreekt van “een behoorlijk aantal incidenten”. Zo zijn er in vergelijking met vorig jaar meer aanhoudingen verricht en zijn er meer meldingen gedaan van geweld tegen hulpverleners. Ook moest de mobiele eenheid (ME) vijf keer optreden tegen groepen jongeren die de confrontatie met de politie zochten.

De ME moest, soms al vroeg op de avond, in actie komen in het centrum, in stadsdeel Oost, stadsdeel Nieuw-West en in Weesp. “Bij deze confrontaties werd de ME bestookt met (zwaar) vuurwerk”, aldus de gemeente. Er zijn twaalf meldingen gedaan van agressie en geweld tegen politie en brandweer. Vier politiemensen raakten gewond. “Het gaat hierbij om gehoorschade door vuurwerk, brandwonden en letsel door een klap in het gezicht van een agent.” In totaal zijn er 85 mensen aangehouden, van wie er nog 24 vastzitten.

“De Amsterdamse driehoek van locoburgemeester, hoofdofficier en politiechef veroordeelt het geweld tegen hulpverleners en noemt de vele incidenten onacceptabel”, meldt de gemeente maandag. “De driehoek vindt het niet verantwoord om nog langer te wachten met een landelijk vuurwerkverbod. Politieagenten, handhavers, brandweerlieden en ambulancepersoneel moeten veilig hun werk kunnen doen.”

Hoewel Amsterdam een van de zestien gemeenten is waar een afsteekverbod geldt, werd er in grote delen van de stad veel vuurwerk afgestoken. De vuurwerkshows die als alternatief georganiseerd werden, konden ondanks de harde wind doorgaan. Volgens de gemeente zijn de shows op het Museumplein, in Weesp, Sloterplas en het vuurwerk in Floradorp “over het algemeen feestelijk en zonder grote problemen” verlopen. Op de vuurwerkshow en het centrale aftelmoment op het Museumplein waren zo’n 45.000 mensen afgekomen. Eerder op de avond waren er ook ongeveer 10.000 bezoekers bij een speciaal aftelmoment voor kinderen.