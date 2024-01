Ambassade: geen berichten over Nederlandse slachtoffers in Japan

Bij de verwoestende aardbeving in Japan zijn voor zover bekend geen Nederlanders gewond geraakt. De ambassade in Tokio laat weten geen informatie te hebben over Nederlandse slachtoffers. Nederlandse burgers in het getroffen gebied krijgen het advies alert te blijven en de instructies te volgen van de hulpdiensten.

De aardbeving vond plaats op nieuwjaarsdag en heeft een ravage veroorzaakt in de prefectuur Ishikawa. De ambassade wijst erop dat de Japanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat nog naschokken kunnen plaatsvinden. “Die kunnen ook een nieuwe tsunami veroorzaken.” De autoriteiten hebben ook opgeroepen zoveel mogelijk weg te blijven uit het rampgebied.

De ambassade zegt dat de Japanse autoriteiten in principe het eerste aanspreekpunt zijn bij noodgevallen. Wie aanvullende hulp nodig heeft of bekend is met Nederlanders in nood, kan telefonisch of per mail contact opnemen.